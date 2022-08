Oud-wethouder Knol (66) maakte een doodsmak, krabbelde op en fietst nu van Italië naar Nederland

Meike (9) krijgt wél antwoord op haar koninklij­ke brief, maar niet het gehoopte: Blokzijl krijgt stadsrech­ten niet terug

Meike Lotterman (9) heeft antwoord op haar brief naar de koning. Daarin vroeg ze of Blokzijl haar stadsrechten weer terug zou mogen. ‘Helaas worden stadsrechten in Nederland al heel lang niet meer verleend. De koning kan dat dus ook niet doen’, schrijft de adviseur van Willem-Alexander.

