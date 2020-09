Oude foto's Staphorst mateloos populair

Gieters Belang peilt mening inwoners over omstreden vaarbeleid Giethoorn: meer tijd nodig

14 september Inwoners van Giethoorn hebben meer tijd nodig om hun mening te geven over de nieuwe vaarverordening die de gemeente wil invoeren. Tot november, schrijft Gieters Belang in een brief aan de gemeente Steenwijkerland. Die wil met het nieuwe beleid extreme drukte in de Dorpsgracht voorkomen en het aanzien van het waterrijke dorp behouden.