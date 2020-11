Oudejaarscabaret Steenwijk verplaatst naar het voorjaar

Eind december geen lokaal oudejaarscabaret in theater de Meenthe in Steenwijk. Het mateloos populaire Terug naar Steenwijk wordt verplaatst naar het voorjaar, zo is besloten na het corona-overleg van de cabaretgroep.

Coba de Nouté, een van de populaire typetjes, had het vlammende betoog al geschreven en ook de liedjes waren al gereed voor het eind van de voorstelling Beij ons in ’t park , waarin het Steenwijker park Rams Woerthe centraal komt te staan, zo laat Han Evers van de Meenthe weten. ,,Maar halverwege oktober zijn de repetities stil komen te liggen en die zijn tot op heden niet weer herstart.’’

Korte aanlooptijd

Er is besloten de voorstellingen te verplaatsen naar naar begin maart. ,,Corona deed in maart van dit jaar zijn intreden en dan is er dus al weer een jaar voorbij‘’, zegt Everts. Voorlopig is de première op 5 maart en met voorstellingen (een matinee en een avondoptreden op 6 maart. Bij grote belangstelling wordt het aantal speeldagen uitgebreid. De honderden mensen die kaarten hebben gekocht voor de voorstellingen in december krijgen allen bericht en de tickets blijven geldig voor de nieuwe data in maart.