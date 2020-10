Oudejaarsketen verboden door gemeente Steenwijkerland: niet veilig genoeg in verband met verspreiding coronavirus

De jeugd van met name Vollenhove , Sint Jansklooster en Blokzijl, maar ook in andere kernen in de gemeente Steenwijkerland, mag dit jaar niet in grote groepen bij elkaar komen in de aanloop naar oud en nieuw. Op basis van de huidige coronamaatregelen heeft de gemeente Steenwijkerland de traditionele plaatsing van de oudejaarsketen verboden.