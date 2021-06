Ouders meisje (4) dat overleed in kinderopvang Steenwijk doen oproep: ‘Al kan niets verdriet compenseren’

De ouders van het 4-jarige meisje dat vorig jaar maart om het leven kwam bij een ongeval in kindcentrum Bernhard in Steenwijk, hopen dat alle mensen die met kinderen werken leren van het ongeval. ,,Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen”, stelt advocaat Corinne Jeekel namens de ouders.

Het meisje kwam op 16 maart 2020 onder een zware brandwerende deur terecht die tegen de muur stond bij de kinderopvang. Daarbij liep ze hersenletsel op, waaraan ze later die dag overleed. De rechter legde Stichting Accrete, waar de kinderopvang onder valt, donderdag een boete van 15.000 euro op vanwege het schuldig zijn aan de dood van het meisje.

Klap

Op de bewuste dag was het meisje samen met haar oudere broers bij de voorschoolse opvang aanwezig. Ze kreeg toestemming van een van de medewerkers om op de gang te gaan zoeken naar haar broer. Kort daarna hoorden beide medewerksters een klap en bleken de twee deuren op het meisje te zijn gevallen.

Advocaat Corinne Jeekel van ACE Letselschade Advocaten benadrukt namens de ouders dat zij de medewerkers zelf niets verwijten. ,,Zij willen vooral een punt maken richting het hele systeem en hebben daarom ook aangifte gedaan. In die zin zijn ze ook blij dat de rechter de schuld van de stichting heeft erkend, maar daar had voor hen niet per se een boete tegenover hoeven te staan. Niets kan immers het verlies van hun dochter compenseren.”

Wake-upcall

De ouders willen vooral dat het overlijden van hun dochter een wake-upcall wordt voor iedereen die met kinderen werkt. ,,Ze hopen vooral dat mensen zich bewust worden van welke gevaren dat met zich mee kan brengen en dat ook iedereen daar verantwoordelijkheid voor neemt. Er zijn medewerkers die hun zorgen hebben geuit, maar uiteindelijk had ook de deur met vier mensen opgetild en verplaatst kunnen worden.”

Jeekel hoopt dat mensen zich voortaan niet blindstaren op protocollen. ,,Vooral als die protocollen heel erg dichtgetimmerd zijn, moet je niet vergeten om soms ook gewoon met elkaar daarover in gesprek te gaan en je gezonde verstand te gebruiken. De ouders hopen dat daarmee ongelukken in het onderwijs en de kinderopvang voorkomen kunnen worden.”

Schadevergoeding

De advocaat gaat binnenkort namens de ouders in gesprek met de verzekeraar over een schadevergoeding. ,,Maar daar ligt absoluut niet de prioriteit van de ouders, zo’n vergoeding is nu eenmaal iets dat in de wet geregeld is. Zij hopen vooral dat deze gebeurtenis anderen aan het denken zet.”

Jan Spanjer, voorzitter college van bestuur van Accrete, geeft aan dat de instelling voor onderwijs en kinderopvang na het ongeval alle protocollen nog eens goed onder de loep heeft genomen. ,,Laten we vooropstellen dat niets het verdriet van de ouders weg kan nemen, welke uitspraak de rechter ook gedaan had.”

Bedrijfsblindheid

,,Na het ongeval kregen we als reactie van een ouder die in een fabriek werkt, dat zij een soort systeem hebben waarin externe mensen eens in de zoveel tijd komen controleren. Dit voorkomt een soort bedrijfsblindheid.”

,,Wij zijn dat nu ook aan het uitproberen en eens in de twee of drie maanden gaat een extern iemand alle vestigingen langs. Dit zorgt ervoor dat het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie verhoogd wordt. Tegelijkertijd is de realiteit helaas ook dat een ongeluk nooit helemaal uit te sluiten valt”, stelt Spanjer.

Niet goed ingeschat

Volgens hem is het gevaar van de deuren niet goed ingeschat. ,,Zelfs een inspecteur van de GGD niet, maar met de kennis van nu hadden die deuren er natuurlijk nooit mogen staan”, verklaart Spanjer. Hij wil dan ook geen groot ding maken van de boete van 15.000 euro. ,,Dit staat niet in verhouding tot het verdriet.”

Accrete-advocaat Mariska Pekkeriet pleitte voor vrijspraak. ,,Maar in overleg met mijn cliënt hebben we besloten om niet in hoger beroep te gaan, ook uit respect voor de familie. Bij een hoger beroep begint het hele verhaal weer opnieuw. Wel vind ik dat op de juridische toerekenbaarheid richting de stichting wat af te dingen valt, maar we laten het hierbij. Deze zaak kent uiteindelijk alleen maar verliezers.”

