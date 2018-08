Oudste groep in bloemencorso Vollenhove nog springlevend

One Man Band is de veertigste praalwagen waarmee Twee Nijenhuizen zaterdag deelneemt aan het bloemencorso in Vollenhove. De oudste groep in het corso vierde in het verleden grote successen met vijf Ereprijzen, waarvan vier op een rij van 1989 tot en met 1992. Na een periode middenmoot worden de laatste jaren opnieuw topklasseringen behaald.

Van het eerste bouwjaar 1979 zijn alleen Klaas Roskam en Leo de Bruin over, al wordt de twee jaar later aangeschoven Jan Baver van Heerde ook gerekend tot man van het eerste uur. Ze hebben het corso zien groeien en veranderen. Een nieuwe generatie dient zich aan bij Twee Nijenhuizen, genoemd naar de boerderij die als bouwlocatie dient. ,,Je leert hier veel. Het is niet alleen bouwen, maar ook een sociaal proces met overleggen, samenwerken, omgaan met teleurstellingen.”

Wat is een mooie praalwagen?

,,Een wagen waarvan het publiek zonder tekst en uitleg de bedoeling ziet. De titel moet voldoende zijn. De eerste indruk moet zorgen voor een ‘wow-gevoel’, daarom is de voorzijde de belangrijkste kant. Maar overal moet wat te zien zijn. En wij kiezen altijd voor veel kleuren en staan bekend om onze nette afwerking. Onze eerste Ereprijs, Visserslatijn in 1989, was een kleine wagen maar had gewoon alles.”

Is wagenbouwen toen en nu nog te vergelijken?

,,De veranderingen zijn enorm. De afmetingen zijn een paar keer over de kop gegaan, technisch gezien kan er veel meer. Vroeger bouwden we de wagen in een lage schuur in meerdere delen die een paar uur voor het corso op elkaar werden getakeld. Nu bouwen we in een hoge tent de praalwagen als één geheel. Bloemen plakken met lijm heeft plaatsgemaakt voor spijkeren; dat gaat een stuk sneller. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook in de dahliateelt is het anders. Het leverde altijd veel geld op, vooral door leveringen aan een drogerij in de Noordoostpolder. Daarvan konden we de praalwagen bekostigen. Die tijd is voorbij. We hebben nog steeds ons dahliaveld, voor onze eigen wagen en voor leveranties aan de andere corso’s. Zeker in jaren van tekorten is dat een voordeel.”

Hoe is het eigenlijk begonnen?

,,We zaten op de lagere school bij elkaar in de klas. Voor de kinderoptocht maakten we in 1978 een bloemenwagentje over Elvis Presley, die een jaar eerder was overleden. Toen hadden we de smaak te pakken en het jaar er op deden we al mee aan het grote corso. Volwassenen deden het laswerk, want dat konden we niet. We hadden nog geen auto. Haalden we ijzer en de bloemen op met karretjes achter onze brommers. Alles werd opzij gezet voor het corso, in de zomervakantie waren we zes weken lang iedere dag bezig met de wagen.”

Halen jullie de 50?

,,De groep zeker, als we kijken hoe het nu gaat met ongeveer dertig leden waaronder vrij veel jongeren. Over tien jaar zullen wij niet meer voorop lopen, maar er nog wel bij betrokken zijn. Er zijn vast wel klusjes rond het bouwen of in de bloemen.”