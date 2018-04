Oudste vrouwelijke decorandus van Nederland komt uit Meppel

De 97-jarige Trijntje Hermina Wolterdina (Trix) van Brussel-Bakker is de oudste vrouwelijke decorandus van Nederland. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, en kreeg met tien andere Meppelers het lintje van burgemeester Richard Korteland.

Ze wordt speciaal genoemd in het persbericht van Het Kapittel voor de Civiele Orden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat is uitgebracht ter gelegenheid van de lintjesregen.

Damrakkertjes

Zij is op haar 18de begonnen met het schrijven van kinderverhalen en gedichten die in diverse landelijke dagbladen werden gepubliceerd. Na de oorlog ging zij werken voor de radio en schreef liedteksten voor radiokoren en kinderprogramma’s. De liedjes werden onder meer gezongen door bekende koren zoals De Leidse Sleuteltjes en De Damrakkertjes. In 1964 verscheen haar eerste jeugdboek onder haar meisjesnaam 'Trix Bakker'. In haar verhalen staan de dagelijkse belevenissen van kinderen centraal. Zij is een zeer productief schrijfster en haar oeuvre omvat 71 titels. Zij heeft dit jaar voor de dertigste keer het aubadelied geschreven.

De tien andere gedecoreerden, die zijn benoemd tot lid inde Orde van Oranje Nassau, voor hun verdiensten voor de (Meppeler) samenleving zijn:

Tiessiena Booij- van Wijk

Tiessiena Booij- van Wijk is sinds 1989 tot heden vrijwilligster bij RTV Meppel met het programma 'De zon van Zondag'. Daarnaast organiseert zij al jaren het 'Muzikaal Boeket'. Tevens heeft zij het 'Verjaardagsconcert van Jan Houdel 75 jaar met Reinate Heemskerk' georganiseerd. Zij is ook al ruim 14 jaar lid van de politieke partij ChristenUnie: schaduw fractielid, duo-raadslid en raadslid geweest en sinds juli 2017 fractievoorzitter. Zij zet zich ook hierbij met name in voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij is ook heel actief bij 'Schuif Aan'. Hiervoor ontvangt zij regelmatig inwoners van Meppel die iets extra’s kunnen gebruiken. Ze krijgen een maaltijd en een luisterend oor.

Martha Aafke Cruijff-de Boer

Martha Aafke Cruijff-de Boer is sinds 2007 actief bij Wereld van Vrouwen in Meppel. Zij heeft u onder meer meegewerkt aan een Molukse avond, een Engelse avond, een Chinese avond, een wereldmarkt en diverse filmavonden. Tevens is zij vrijwilligster bij de Algemene Onderwijsbond en het platform voor uitkeringsgerechtigden. Zij heeft de afgelopen jaren honderden mensen voorbereid en begeleid naar gesprekken met verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV voor WAO- en WIA-keuringen. Van 1993 tot 2016 is zij actief geweest voor de FNV Vrouwenbond onder meer als vraagbaak voor vrouwen met problemen rond uitkeringen en arbeidsongeschiktheid. Tot slot heeft zij zich ingezet voor Carnica Rebekkah Loge. Als lid van de Odd Fellows maakt u deel uit van de commissie maatschappelijke activiteiten.

Grietje Jacoba Jonk

Grietje Jacoba Jonk is sinds 1990 actief bij zorginstelling de Vanboeijen in Meppel. Zij begon als wandelvrijwilligster. Door een visuele beperking werd ze later begeleidster van diverse dagbestedingsgroepen. Zij is actief bij de Reesthoeve; een woning waar ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking wonen. Sinds 1990 is zij ook actief in de Gereformeerde Kerk. Zij bezoekt zieken en eenzame ouderen. Zij gaat als begeleidster mee op vakantie en verzorgt voor 30 personen de maaltijd tijdens de jaarlijkse sportweek. Sinds 2010 verzorgt zij bij Zorggroep Noorderboog locaties De Schiphorst en Reestoord diverse activiteiten en zij gaat op bezoek bij ouderen. Tot slot is zij als ervaringsdeskundige en bestuurslid betrokken bij de Oog-vereniging, een belangenvereniging voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid.

Johan Stephaan Romijn

Johan Stephaan Romijn is van 2003 tot 2010 actief geweest bij de Stichting Emplooi. Doel van deze stichting is vluchtelingen begeleiden en coachen naar werk. Stichting Emplooi is later overgegaan naar Stichting Vluchtelingenwerk Drenthe en daarna Vluchtelingenwerk Noord Nederland.Toen de voorzitter van deze groep wegens gezondheidsproblemen afscheid moest nemen, heeft hij de voorzittersrol op zich genomen. Hij is ook aanspreekpunt van diverse vrijwilligers geweest. Sinds 2011 is hij actief bij de Stichting Vluchtelingenzorg & Integratie als vertrouwenspersoon voor veel mensen en families in Meppel. Hij is aanwezig bij belangrijke overlegvormen. Naast alle genoemde vrijwilligerstaken met betrekking tot vluchtelingenorganisaties is hij meermaals een ambtsperiode van vier jaar kerkenraadslid geweest binnen de scriba Protestantse Wijkgemeente Stad & Landen te Meppel. Ook vervult hij sinds 2015 het ambt als diaken waarbij hij deel uit maakt van het dagelijks bestuur van de Diaconie. In combinatie met deze functies is hij betrokken bij 'De werkgroep Arme Kant van Nederland'. Tot slot verricht hij vrijwilligerswerk bij de Stichting Wereldwinkel in Meppel.

Jan Jansen

Jan Jansen is al 43 jaar zeer actief bij Dakajam (Dagkampen Jeugd Actie Meppel). Dit evenement voor 400 tot 500 kinderen van 5 tot en met 17 jaar tijdens de laatste twee weken van hun zomervakantie heeft reeds 67 keer plaatsgevonden. Hij heeft speciale aandacht voor de minderbedeelde kinderen in de regio die al jaren niet op vakantie zijn geweest en kinderen met een beperking. Zo leren de kinderen uit alle lagen van de bevolking samen te spelen en te genieten van de natuur. Inmiddels zijn de gemeenten Meppel, Westerveld en Steenwijkerland betrokken bij de organisatie. Hij is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers en aanjager van de werkgroep. Hij is tevens actief voor bewoners van de woonwijk Haveltermade. De woonwijk met de meeste nationaliteiten van Meppel. Hij heeft er met zijn inzet voor gezorgd dat diverse bevolkingsgroepen in de wijk konden integreren en met elkaar in verbinding kwamen. Hij is voorzitter van het Wijkplatform, is betrokken bij het onderhoud van de dierenweide en de jeugdsoos van de wijk. Zijn betrokkenheid zorgt er tevens voor dat de leefbaarheid van de wijk vergroot wordt en problemen in de wijk aan de kaak worden gesteld en opgelost.

Anna Maria Emming

Anna Maria Emming is vanaf het moment dat zij in Meppel kwam wonen - meer dan 50 jaar geleden - actief als vrijwilligster voor de Parochie Heilige Drie-eenheid in Meppel. Zij is samen met de toenmalige pastoor in 1964 gestart met een gemengd koor. Zij was 25 jaar voorzitter van het koorbestuur en zij heeft in dezelfde periode zelf ook in dit koor gezongen. Zij zit al jaren in de werkgroep wijkcontactpersonen als klankbord voor de parochianen. Zij bezoekt ze bij bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld, verhuizing, geboorte, huwelijk, ziekte, ouderdom en verlies. Speciale aandacht heeft zij voor parochianen in de woon-zorgcentra Reggersoord en De Schiphorst. Daarnaast assisteert zij regelmatig bij het voorbereiden van de liturgie voor Ziekenzondag en Allerzielen. Tevens is zij vanaf 2002 vijf jaar actief geweest in de werkgroep verliesverwerking, deze werkgroep heeft zij samen met de toenmalige pastoor opgezet. In 2008 heeft zij een 50+ gespreksgroep opgezet en zij is voorzitter van deze groep geworden. In deze werkgroep worden belangrijke levensvragen in een vertrouwelijke sfeer met elkaar besproken. Tot slot is zij sinds 3 jaar lid van de uitvaartgroep van de parochie. Zij assisteert het team bij kerkelijke uitvaarten en crematies. Wanneer het gewenst is, neemt zij de taak van de pastor waar in het crematorium.

Dirk Bouma

Dirk Bouma is van betekenis geweest voor de ontwikkelingen op het gebied van zwembaden in Nederland door met succes verbindingen te leggen binnen en buiten de branche waaronder het ontwikkelen van een nieuw concept beweegonderwijs Swim2Play. Hij is 25 jaar lid geweest en hij heeft deelgenomen aan diverse werkgroepen van de Vereniging Sport en Gemeenten Nederland. Hij is medeoprichter en voorzitter van Samzwem Drenthe; sinds 1994 een samenwerking voor inkoop, installaties, personeel, activiteiten en het uitwisselen van informatie tussen 20 zwembaden in Drenthe. Hij is actief geweest binnen RECRON. Hij heeft een duidelijke stempel gedrukt binnen de klankbordgroep BREZ 3.0 (bepalingen, richtlijnen en examenprogramma's Zwem-ABC). Tot slot is hij van grote betekenis geweest voor het Nationaal Platform Zwembaden in vele werkgroepen en commissies onder meer met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, zwemonderwijs, exploitatie, zwemveiligheid en kwaliteitsborging.

Aaltje Lutke-de Jonge

Aaltje Lutke-de Jonge is sinds 1995 gastvrouw bij Sanquin op de afnamelocatie Meppel. Zij verwelkomt alle bloeddonoren en voorziet ze van koffie, thee en andere versnaperingen. Zij zorgt dat het donorcafé op orde is en verstrekt waar nodig belangstellenden van informatie. Sinds 1994 is zij tevens vrijwilligster bij Zorggroep Noorderboog locatie Het Kerspel. Zij verstrekt koffie aan de bewoners en zij bakt regelmatig kniepertjes zoals bijvoorbeeld bij kerstmarkten en zij organiseert maandelijks bingo voor de bewoners. Zij is ook actief bij de Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen. Vanaf 2001 is zij lid van de Hervormde Vrouwen Groep. Zij heeft hier vijf jaar in het bestuur gezeten. Zij werkt mee aan de rommelmarkten, brengt kerkbladen rond en verzorgt de zendingszakjes. Zij collecteert jaarlijks voor het Longfonds. Zij is gastvrouw bij Molen De Sterrenberg in Nijeveen en helpt hier bij de verkoop van eigen producten. Tot slot is zij heel actief bij Passage Nijeveen; 50 jaar lid en jaren bestuurslid. En nog steeds is zij lid van de reiscommissie.

Wolter Oosterveld

Wolter Oosterveld is al jaren actief bij Zorggroep Noorderboog te Meppel. Niet alleen als steun en toeverlaat voor bewoners van De Schiphorst maar ook op andere vlakken. Zo vervoert hij bezoekers naar en van de dagbehandeling. Hij verricht diverse onderhoudsklussen in de recreatiezaal en op de kinderafdeling van de zorggroep. Daarnaast loopt hij regelmatig collectes voor het Diabetes Fonds, het Reumafonds en de Maag Lever Darm Stichting. Hij is een aantal jaren aanspreekpunt en voorzitter geweest voor het Contactpunt Mantelzorg Meppel om de belangen van de mantelzorgers optimaal te behartigen.Hij organiseerde tevens diverse activiteiten zoals nieuwjaarsrecepties, thema-avonden en ontmoetingsavonden voor mantelzorgers. Daarnaast was hij ook mantelzorger voor zijn vrouw en voor zijn zoon.

Antonia Maria Kruimer