Over nieuwe parallelweg verontruste inwoners Hasselt krijgen geen gelijk van gemeente

Ook valt de verkeersintensiteit wel mee, zo betoogt de college. Want de aan te leggen parallelweg is uitsluitend bestemd voor verkeer van en naar de Molenwaard, de jachthaven en de nieuwe bebouwing op het terrein, en vrachtverkeer naar de jachthaven is slechts incidenteel. Verkeer van en naar het centrum van Hasselt heeft niets aan de nieuwe weg omdat die ter hoogte van de brug over het Zwarte Water wordt afgesloten door middel van een paaltje. ,,Er is dus geen reden om het bestemmingsplan op dit punt aan te passen’’, aldus het college, dat er gemakshalve aan voorbij gaat dat de raad via een amendement nieuw onderzoek naar de verkeerscirculatie heeft afgedwongen.