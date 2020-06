Overijssel zet vol in op Nederlandse toerist om pijn coronacrisis te verzachten: ‘Voor de zomer ziet het er goed uit’

Ook Zwartewa­ter­land maakt zich sterk voor opvang kinderen uit Griekse vluchtelin­gen­kam­pen

14:22 Als volgende gemeente sluit ook Zwartewaterland zich aan bij de Coalition of the willing en toont zich op deze wijze solidair met vluchtelingen en asielzoekers in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Het college geeft hiermee gehoor aan de oproep van een raadsmeerderheid, bestaande uit de fracties van CU, SGP, PvdA en CDA.