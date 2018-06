Overijssels statenlid legt eed af in het Fries

Statenlid Jos Mooijweer heeft de eed voor de verlenging van zijn termijn in het Fries afgelegd. Eerder deed hij de eed ook al in het Vollenhoofs.

Vandaag sprak Mooijweer (D66), afkomstig uit Blokzijl, het 'zo waarlijk helpe mij God almachtig' uit in het Fries. Hij legde de eed af, omdat het wettelijk noodzakelijk is nu hij partijgenote Claar Grooten vervangt. De vorige keer dat hij de eed moest afleggen, werd hem verzocht het in het Nederlands te doen. ,,Maar wat is er mis met de taal die ik van mijn ouders heb geleerd?", vraagt hij zich af.

Niet in Nedersaksisch

Wat hem stoort is dat zoiets wel in het Fries mag, maar niet in het Nedersaksisch zoals het Vollenhoofs is. ,,Het Nedersaksisch is net als het Fries door het rijk erkend als regionale taal. Maar het gekke is dat een Friestalige in het officiële circuit veel meer mag dan een spreker van het Nedersaksisch. Ik wil aandacht vragen voor deze ongelijke behandeling. Want het steekt mij dat ik, als volksvertegenwoordiger in Overijssel, de eed niet in onze eigen taal mag afleggen. Maar, en nu komt het, ik mag als niet-Fries de eed wel in het Fries afleggen. Dat is toch bizar? Laat ik als gemoedelijke Nedersaks nu ook eens de spreekwoordelijke Friese stijfkoppigheid inzetten", stelt hij.

Convenant

Dinsdag vroeg PvdA-Statenlid Anneke Beukers aan gedeputeerde Hester Maij wat er nodig is om te voorkomen dat het Nedersaksisch uitsterft als streektaal.

De provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland werken al jaren samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een convenant om het gebruik van streektaal te bevorderen. Daarmee krijgt het Nedersaksisch straks een aparte status binnen Nederland: ,,Een stap in de goede richting, maar het Nedersaksisch is al in 1995 als taal erkend door het Europees Handvest van de Raad van Europa", stelt Beukers. Ze is naast Statenlid voor de PvdA ook ambassadeur van het Nedersaksisch namens de Stichting Streektaal-Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied (SONT