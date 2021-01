Overleden persoon gevonden in weiland bij Giethoorn

Inbrekers gingen in Giethoorn met kruiwagen en kluis aan de haal, één verdachte nog voortvluch­tig

20 januari De politie is nog op zoek naar één van de twee verdachten van een inbraak in Giethoorn. De mannen werden dinsdagmiddag op straat betrapt met een kluis in een kruiwagen. Na een lange zoekactie kon een 28-jarige man worden aangehouden. De andere verdachte is nog voortvluchtig.