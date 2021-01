Overleden persoon in weiland bij Giethoorn is 24-jarige vermiste man uit Arnhem

Wethouder Slinger­land door het stof om antwoorden over gewraakte in- en uitrit bij Hasselt

18 januari Gaat wethouder Maarten Slingerland (SGP) met zijn excuusbrief voldoende door het stof? Of verbindt de gemeenteraad van Zwartewaterland nog politieke consequenties aan het onvolledig informeren van de raad? Dat is de grote vraag nu Slingerland toegeeft de gemeenteraadsleden onvolledig te hebben geïnformeerd over de aanleg van de fel bekritiseerde in- en uitrit van Breman in Hasselt.