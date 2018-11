Overleg moet onrust komst windmolens bij Staphorst kop indrukken

Met de oprichting van een overlegorgaan hoopt coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) de onrust over de plaatsing van drie tweehonderd hoge windturbines in het gebied De Lommert bij Staphorst gerust te stellen en een stem te geven.

De bijna vijftig gezinnen in het gebied voelen zich buitenspel gezet. ,,Wij willen graag in gesprek met de buurt. Dat deden wij al en we gaan dat verder doen”, reageert voorzitter Roelof Compagner van coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, dat sinds begin dit jaar de regie in handen heeft om een windpark aan te leggen, naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad.

Oppositiepartijen PvdA en Gemeentebelangen wonden er in die raadsvergadering geen doekjes om. ,,Buurtbewoners zijn overrompeld, hebben amper de tijd gekregen voor inspraak en worden te weinig betrokken", trokken Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) en Liesbert Lubberink (PvdA) eendrachtig van leer. ,,En dat in een gemeente die burgerparticipatie hoog in het vaandel zegt te dragen", aldus Lubberink. Het steekt Stegeman, die het debat had aangevraagd, dat de gemeente klakkeloos meedeint op het plan van coöperatie WDS, dat met De Lommert als locatie is gekomen. ,,Als raad hadden we toch tot een locatie moeten besluiten? Nu komt WDS met een plek, terwijl er meerdere opties waren om die molens neer te zetten, bijvoorbeeld Rouveen-Oost", beseffen GB en PvdA achteraf.

Wethouder Alwin Mussche is duidelijk. ,,Een onafhankelijke commissie beoordeelde WDS als meest geschikt. Daar ging de raad begin dit jaar mee akkoord, inclusief het gebied De Lommert. Dat nu ter discussie stellen is niet volgens de kaders die de raad heeft meegegeven”, vindt Mussche. Hij krijgt steun van de coalitiepartners SGP, Christenunie en CDA. ,,Ga met elkaar in gesprek, heb begrip voor elkaars standpunten en luister naar elkaar", was de boodschap van Erik Hattem (SGP) voor WDS en buurtbewoners, verenigd in de actiegroep Behoud De Lommert.

Emoties

WDS-voorzitter Roelof Compagner begrijpt de emoties. ,,Niemand staat te juichen bij die molens, dat begrijpen wij ook wel.” De gemeente raad roept WDS op om met de buurtbewoners te gaan praten. Of dat veel zin heeft is de vraag. De buurt is stellig: geen molens in onze achtertuin. Op 1 januari 2020 moet de procedure zijn afgerond, een harde eis van de provincie.