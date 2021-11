Overnachten in ‘inspirerend schrijvershuisje’ in Giethoorn mag niet: ‘Heeft niks met B&B te maken’

Brefeld is docent Nederlands en kunstenares en had al lange tijd een atelier in haar huis aan de Molenweg in Giethoorn. Een paar jaar geleden liet ze een huisje bouwen in de tuin dat vanaf toen dienstdoet als atelier. Al snel kwam daar het idee bij om die ruimte ook beschikbaar te stellen als schrijvershuisje.

Fanfare

,,Daar heb ik het twintig jaar geleden al eens over gehad met de zoon van Bert Haanstra van de film Fanfare die toen bij ons op bezoek was in Giethoorn. We zaten in de tuin, waar eerst een ander huisje stond en toen zei hij dat het een ideale plek zou zijn voor een schrijvershuis. Toen mijn nieuwe atelier klaar was, kwam dat idee weer in mij op.”