Buurtbewo­ners willen plaatsing verkeers­bor­den nadat vrachtwa­gen op bushokje bij Staphorst knalt

8:00 Een vrachtwagen reed afgelopen week een bushokje in, bij een poging om te keren op de Rijksparallelweg in Staphorst. Veel mensen die verkeerd rijden bij een kruising in Meppel, willen keren. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en soms tot ongelukken. Buurtbewoners willen dat er borden worden geplaatst.