Paardrijden Gehandicapten Meppel profiteert van kledinginzameling

Zwartewa­ter­land kan weer denken aan leuke dingen

12 juni De presentatie van de financiële cijfers van de gemeente Zwartewaterland was dinsdagmiddag één grote goed-nieuws-show. En dat is wel eens anders geweest. Want de gemeente heeft kommervolle jaren achter de rug. Maar nadat er flink is bezuinigd en de economie is aangetrokken, worden er nu weer zwarte cijfers geschreven en kan er weer worden gedacht aan leuke dingen.