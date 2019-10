Paasloo komt tot leven op expositie

Een schrijver maakt soms een serie, een schilder ook. De Historische Vereniging IJsselham doet dit ook en hees Wetering, Kuinre Oldemarkt en Ossenzijl al op het schild. Dorpen uit de gemeente IJsselham die bij de gemeentelijke herindeling - negentien jaar geleden - ter ziele ging. In het eigen onderkomen in Oldemarkt verrezen bijzondere tentoonstellingen over de dorpen. Paasloo is nu aan de beurt, Kalenberg, Blankenham en Baarlo volgen de komende jaren.

Zaterdag opende wethouder Tiny Bijl de expositie over Paasloo, een bult in het landschap die al sinds 1251 wordt genoemd. De tentoonstelling gaat voor een groot deel over mensen. Icoon van Paasloo was Aaltje Lodewijk (1914 - 2008), die rond reed in een Amerikaans ‘slagschip’, bij elkaar gehouden door roest. De bestuurdersstoel was door de bodem gezakt. Aaltje werd er niet anders van: ze zaagde een keukenstoel op maat en monteerde die in de auto. Dit wonderbaarlijke ensemble kroop nooit harder dan 30 kilometer per uur over de weg. Hard zat, vond Aaltje.

En zo zijn er meer beroemde Paasloërs. Berend Krol bouwde in 1899 een tonmolen. Een molen, zonder wieken. Cirkelvormige lamellen waren het geheim. Het ding ving hierdoor altijd wind en maalde zo het land droog, terwijl zijn perceel omzoomd was door bomen. Een wereldidee. Berend is er niet meer, de originele molen ook niet, een replica wel. Maar wat er nog wel is, staat in het onderkomen van de historische vereniging: een vogelkooitje. Uitvinder Berend legde veel liefde en vlijt in zijn werkstuk. ,,Ik vind dit ons mooiste object’’, aldus voorzitter Imke Weemstra.

Bunker

Paasloo herbergt ook de Rijksstaatsbunker, een wonderbaarlijke betonnen kolos uit 1942 waar Nederlandse kunstschatten lagen, onder andere uit het Rijksmuseum. Als een voorwereldlijk monster richt het ding zich op in het landschap. Nu is het in gebruik bij de Fundatie uit Zwolle. Allemaal te zien en te lezen op de tentoonstelling.

En zo stapelen de verhalen zich op in het gebouw van de historische vereniging aan de Klaas Muisstraat. Paasloo komt tot leven. De revue van Plaatselijk Belang, foto's, veel schoolfoto's van de school die in 1969 voorgoed op slot ging. Er hangen ook foto's die een mysterie vormen. Wie staan erop? Wat is er te zien? Mensen mogen de antwoorden uit hun geheugen opdiepen en onder de foto schrijven.

De expositie over Paasloo is tot 21 december te zien.