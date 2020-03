Pachter verdient te weinig en vertrekt: in Scheerwolde dreigt sluiting van het dorpshuis

Het stel uit Oldemarkt zag al vrij snel na zijn aantreden dat het runnen van De Wielewaal geen eenvoudige opgave was. ,,Er is nog van alles aan gedaan om er verandering in te brengen. Met de organisatie van wat evenementen en een aanschuiftafel waar mensen uit het dorp konden komen eten. Het was eigenlijk best wel succesvol.’’ Maar volgens Hamstra was er te weinig perspectief om hier met zijn partner een goed inkomen aan over te houden.