Pachters Olde Maten verdiepen zich in natuurbeheer

update Massale zoektocht naar meisje (4) in Steenwijk

20 oktober Een vierjarig meisje is vanmiddag na een grote zoekactie in Steenwijk teruggevonden. Het meisje was vermist en voor een ongeluk werd gevreesd. Maar ze is in goede gezondheid teruggevonden door een van de vele buurtbewoners die reageerden op meldingen via Burgernet of de buurtapp.