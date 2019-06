Palingvissers in De Wieden kunnen blijven vissen

Wereldwijd is de palingstand zo slecht dat het niet langer verantwoord is om op de vissoort te vissen, stelt Natuurmonumenten. Natuurmonumenten, eigenaar van De Wieden, vond dat rechters de mondiale problematiek moeten meewegen in hun besluit.

Lees ook PREMIUM Natuurmonumenten en palingvissers in Wieden lijnrecht tegenover elkaar Lees meer

Hoger beroep

De natuurorganisatie was het oneens met eerdere uitspraken van de Kamer voor Binnenvisserij en de rechtbank. Die bepaalden dat drie beroepsvissers in De Wieden, net als collega’s in de Vechtplassen en de Nieuwkoopse Plassen, op paling mogen blijven vissen. Daarom is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Halverwege mei was de zitting en vandaag heeft de RvS uitspraak gedaan.

Voorzitter Dick Versluis van de Algemene Bond voor Binnenvissers in Noordwest-Overijssel zei eerder tegen de Stentor: ,,Wij krijgen berichten dat de palingstand in Nederland ontzettend goed is. Ook in rivieren, het IJsselmeer en zelfs aan de Nederlandse kust wordt glasaal aangetroffen.’'

Niet de schuld geven

Gebiedsmanager Bea Claessens benadrukte in datzelfde artikel dat Natuurmonumenten beroepsvissers ‘het brood niet uit de mond wil nemen’ en ze niet de schuld wil geven van de dalende palingstand. De enorme consumptie van gefrituurde glasaal in Azië en de Nederlandse gemalen en sluizen, zijn volgens haar de boosdoeners.

Zo veel paling