Parcival uit Nijeveen hielp pompen in overstroomd Limburg: ‘De tranen sprongen hem in de ogen’

De Nijeveense Parcival Koopman is vrijdagavond met een paar vrienden afgereisd naar Limburg om daar te helpen met het wegpompen van het vele water. Met zijn Pako’s Pompservice schiet hij vaker te hulp bij wateroverlast. ,,Dat je soms denkt: wat is dít? Oh, dat is een vis.’’

Na bij Venlo in de auto’s te hebben overnacht, reden zij op advies van medewerkers het Waterschap en de Provincie door naar het dorpje Brommelen in de gemeente Meerssen. Daar zou het water al wat meer gezakt zijn. ,,Toen we daar aankwamen bleek het verhaal toch iets complexer dan er iets noordelijker werd gedacht. Het water stond echt anderhalve meter hoog.’’

Quote Op dat moment sprongen bij hem de tranen in de ogen. ‘We kunnen alles gebruiken.’ Parcival Koopman

Groot gevoel van saamhorigheid

,,Toen wij het dorp Brommelen in kwamen rijden, kwamen we de eerste brandweereenheid tegen’’, vertelt Parcival. ,,Die was bij een café op een camping bezig om met een klein pompje een gigantische plas water leeg te pompen. Ik ging daar naar beneden en vroeg aan iemand: heb je hulp nodig? Op dat moment sprongen bij hem de tranen in de ogen. ‘We kunnen alles gebruiken.’ Die jongens hebben al vanaf donderdagochtend niets anders gedaan dan pompen en mensen evacueren.’’

Het viel hem al snel op dat het gevoel van saamhorigheid erg groot was. ,,Iedereen zette de schouders eronder. Vrienden, familie, iedereen kwam eigenlijk, voor zover je het gebied in mocht. Want het was nog steeds noodverordening, dus niet iedereen mocht het gebied in.’’

Water uit straten pompen

Het pompen begon voor Parcival en zijn vrienden op zaterdagochtend. ,,Om in ieder geval straten leeg te halen. Tot zondag zes uur was het eigenlijk niets anders dan water uit de straten pompen. Hoe verder het water zakte, hoe makkelijker het werd voor ons. Het was gigantisch veel water. Dan kun je zeggen: klein pompje, wat brengt dat? Maar het heeft wel echt geholpen. We hebben miljoenen liters gepompt.’’

Tijdens het pompen kregen de ze de vraag om bij mensen thuis water weg te halen. Dat was alleen niet overal mogelijk omdat er dan buiten nog te veel water was. ,,Als er nog water in de straat staat, dan kun je het wel uit het huis pompen, maar dan komt het vanzelf weer binnen.’’

Droog

Op de plekken die droog kwamen te liggen kon daarna begonnen worden met de huizen leegpompen om het voor bewoners mogelijk te maken hun woning in te gaan en de schade te zien die het water had aangericht. ,,Zij konden de hele inboedel uit het huis naar het grofvuil brengen. Er was niets meer over. Keukens, alles kon je afvoeren. Het water kwam dermate snel het dorp binnen. Mensen hadden nog geen half uur om spullen omhoog te brengen.’’

Konden op plekken komen die voor de brandweer moeilijker begaanbaar waren

De apparatuur waarmee Parcival en zijn vrienden aanwezig waren had het voordeel dat ze ermee op plekken konden komen waar het voor de brandweer lastiger was. ,,Wij hadden twee aanhangertjes met een grote pomp erop, die kon je dan nog ergens achterlangs drukken en zo dichter bij het kanaal komen waar je het water heen moest brengen.’’

De brandweer was aan het pompen met grote wagens en kon dus niet overal komen. ,,Ze weten niet wat de staat van de straat is. Want ja als putdeksels open liggen en er ligt een meter water, weten ze niet waar ze kunnen rijden.’’ Met de omvang en het gewicht van een brandweerauto is het gevaar dat deze vast komt te zitten en heel moeilijk weer loskomt.

,,Wij hebben net de grens opgezocht, we denken uiteraard wel aan onze eigen veiligheid. Eerst hebben we gecontroleerd of de straat waar we dan bezig gingen ook echt veilig was. De jongens die mee waren zitten bij de brandweer in Twente. Die weten dus ongeveer hoe het werkt. Ze hebben ook gezegd: we gaan het zo aanpakken, en kijken waar het schip strandt.’

Koikarpers

Tijdens het leegpompen van de straten kwam Parcival her en der verdwaalde vissen tegen. ,,Een paar mensen hadden prachtige koikarpers in de vijver zitten, die hadden nu een iets groter leefgebied. Dat ging niet om koikarpertjes van twintig centimeter, daar waren echt exemplaren van veertig á vijftig centimeter bij. Dat je soms denkt: wat is dít? Oh, dat is een vis.’’

,,Op het moment dat de pomp draait hoef je eigenlijk niet veel meer te doen dan te wachten tot het water zakt. Dus toen zijn we met een paar jongens van de brandweer achter de vissen aangegaan. Op die manier hadden we toch redelijk wat koikarpers weer gevangen.’’

Quote Het was echt: jullie helpen ons, wij helpen jullie. Parcival Koopman

Bewoners dankbaar voor de hulp

Hoewel de situatie voor de bewoners erg heftig en ingrijpend was, merkte Parcival dat ze graag iets wilden terugdoen. ,,We hebben bij een Bed & Breakfast in een straat die helemaal vol stond met water kunnen slapen. Mensen hebben eten verzorgd. Het was echt: jullie helpen ons, wij helpen jullie.’’

Dat de bewoners het viertal dankbaar waren voor de hulp, kwam ook naar voren toen ze maandagavond huiswaarts keerden. ,,Voor we het dorp uitkwamen was het ook al twee uur later. Iedere keer hielden mensen ons aan van: wacht nog even, ik wil nog even iets zeggen. De dank was heel groot.’’

Uit de hand gelopen hobby

Het pompen van water is voor Parcival een uit de hand gelopen hobby. ,,Het begon vijf jaar terug. Ik had ooit een keer brandslangen nodig voor iets. Vervolgens ben ik de brandslangen die ik over had gaan verkopen, winst op gemaakt, dus ik dacht misschien kan dit ook vaker.’’

Zo verzamelde hij langzaam maar zeker meer materiaal waarmee hij vervolgens ook zelf aan de slag ging. Naast het wegpompen van overtollig water verplaatst hij ook water voor bijvoorbeeld evenementen. ,,Het is echt hobby. Ik vraag nergens geld voor, in ieder geval voor wateroverlast niet. Voor evenementen vraag ik altijd de brandstofkosten terug. Maar ik hoef er niets aan te verdienen zeg maar. Op het moment dat je gaat verdienen dan wordt het werk en ga je het op een gegeven moment ook minder leuk vinden.’’

