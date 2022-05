Parkcafé De Theekoepel in Steenwijk gaat weer open

Men kan terecht bij het parkcafé vanaf 28 mei in de weekends, op zaterdag en zondag, van 11.00 tot 18.00 uur. Komende zomer staan er ook weer diverse evenementen gepland in het park, zoals DYKA Live in het Park en Open Podium. Tijdens deze evenementen is De Theekoepel ook geopend.

De Theekoepel heeft meer dan honderd jaar aan geschiedenis. De tuin waarin de koepel werd gebouwd in 1896 is later samengevoegd met het nieuwe park Rams Woerthe. De koepel werd toen gebruikt als theehuis en later diende het als kleedruimte voor leerlingen die sport hadden in het park. In 1974 werd de koepel in brand gestoken door een pyromaan. In 2002 kwam er een moderne replica van de koepel voor terug. De laatste jaren heeft de koepel leeg gestaan, totdat Restobar ’t Veerhuys potentie zag in deze ‘unieke locatie’.