Parkeerplaatsen op groenstrook in Purperreigerlaan is dé oplossing voor in Zwartsluis ontstaan probleem

De bewoners van de appartementencomplexen De Kraggehof en De Klampe hebben de gemeenteraad in een brief gevraagd om hulp bij het oplossen van het ontstane parkeerprobleem. In de appartementen wonen vooral senioren, waarvan diverse mensen slecht ter been zijn. ,,Dagelijks ondervinden wij het ongemak van het niet aanwezig zijn van voldoende parkeerplaatsen’’, zo schrijven ze.