Partijen Zwartewaterland bereiken akkoord

Volgens formateur Tamme Spoelstra kunnen de wethouders Gerrit Knol (ChristenUnie), die ook nu al deel uitmaakt van het college, Maarten Slingerland (SGP) en Albert Coster (BuitenGewoon Zwartewaterland) tijdens de raadsvergadering op 31 maart worden geïnstalleerd.

De drie partijen zijn er na bijna acht weken onderhandelen wel zo’n beetje uit, geeft Spoelstra aan. Het bereikte akkoord wordt deze week besproken met de andere fracties en daarna komt de portefeuilleverdeling aan de orde.

De onderhandelaars van de drie partijen hebben elkaar op hoofdlijnen gevonden en daarna een visie geformuleerd waar ze de komende vier jaar naar toe willen met Zwartewaterland. ,,Voortdurend is er de intentie geweest om er samen uit te komen en dat is gelukt. Er is nooit een moment geweest dat één van de partijen dreigde af te haken, ook al waren het diepgaande gesprekken en lopen de ideologieën niet altijd parallel.”

Nieuwkomer

Spoelstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie, met vijf zetels de grootste fractie, geeft toe dat het best wel spannend is geweest met naast de vertrouwde partner SGP, als derde partij BGZ aan de onderhandelingstafel. De nieuwkomer had in de verkiezingstijd toch een beetje het stempel van rebels en enkele (toen nog) kandidaat-raadsleden hebben een juridisch robbertje uitgevochten met het gemeentebestuur. Maar daarvan was niets te merken bij de coalitiebesprekingen. ,,BGZ is een nieuwe partij zonder historie en landelijke achterban en laat in Zwartewaterland een verfrissend geluid horen dat is opgepikt door een flink aantal kiezers”, aldus Spoelstra.