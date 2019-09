PAS nekt landinrichting Staphorst

Video Zonder demping in 1959 was Genemuiden wellicht een levendig havenstad­je geweest

11:38 Het is precies 60 jaar geleden dat in Genemuiden het Veergat en de Drecht werden gedempt waardoor het water grotendeels uit het centrum verdween. Wat als dit niet was gedaan? Was Genemuiden dan nu een levendig havenstadje aan het Zwarte Water geweest, met door het hele centrum afgemeerde pleziervaartuigen aan de kades? Co Mateboer van Vrienden van Oud Genemuiden, de stichting die een expositie heeft samengesteld over de demping, denkt van niet, maar wil het ook niet helemaal uitsluiten.