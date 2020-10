PBC draagt bij aan boek over visserijverleden van Genemuiden

Dat blijkt uit de toewijzingen van het fonds in het derde kwartaal van dit jaar. Voor het door amateurhistoricus Henk Beens te schrijven boek Brood uit het water, Genemuiden een stad en haar visserij krijgt De Stadswacht via twee kanalen een bijdrage. Van het PBC-fonds komt rechtstreeks 500 euro en via het door het PBC beheerde Wim en Nini H. Fonds wordt 1000 euro bijgedragen aan de nieuwe publicatie.

Stichting Stadswacht Genemuiden is in 1983 opgericht om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden voor komende generaties. Onder meer het tapijtmuseum is hieruit voortgekomen. Henk Beens heeft al verschillende boeken geschreven over de Genemuider geschiedenis.

Vruuters

Ook volkstuinvereniging De Vruuters uit Genemuiden heeft een bijdrage verworven. Het gaat om 900 euro uit het Staargaard-Van Oostrom Meyjes Fonds voor de herinrichting van een terrein voor natuurontwikkeling . Het gaat om niet meer verhuurde tuinen. De volkstuinvereniging wil die veranderen in een natuurgebiedje met plukbloemen, mengsels die bijen aantrekken en fruitbomen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het derde kwartaal van dit jaar in totaal 110.830 euro toegekend voor 39 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Overijssel. Het fonds noemt het opvallend dat er minder aanvragen zijn dan voor de coronacrisis, terwijl de sector het zwaar heeft.