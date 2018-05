Perfecte omstandigheden bij vierdaagsen in Staphorst en Zwartsluis

VVD Overijssel wil gesloten brug Witte Paarden op agenda Tweede Kamer

15 mei Overijssels VVD-Statenlid Gert Brommer heeft zijn partijgenoot in de Tweede Kamer gevraagd de afsluiting van de ijzeren brug over het spoor bij Witte Paarden aan te kaarten in Den Haag. ,,Dit is een landelijke kwestie", aldus Brommer.