Permanent wonen mag niet in De Molenwaard in Hasselt, maar niemand wordt huis uit gejaagd

Van Voornveld moet toerisme in Steenwij­ker­land voort helpen: ‘Dat betaalt zich terug’

25 februari Het programma Duurzaam Beleefbaar Toerisme moet er voor zorgen dat iedereen in Steenwijkerland profiteert van toerisme. Om dat allemaal in goede banen te leiden, trekt de gemeente bijna 200.000 euro uit om programmaleider Henk van Voornveld in te huren.