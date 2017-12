Piet blaast op de midwinterhoorn, in Punthorst

Edwin Zonneveld schrijft een politiethriller die zich afspeelt in de Kop van Overijssel

18 december Auteur Edwin Zonneveld heeft in Belt-Schutsloot zijn derde boek gepresenteerd. Na 'Gezworen Wraak' en 'Vermist in de Kragge' speelt ook 'De Schutsloot Moord' zich af in de Kop van Overijssel.