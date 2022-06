Pijlsnelle Yme (11) bestormt de nationale racetop

Het was de kartinstructeur van een wintercursus die vader Patrick min of meer op het ‘juiste spoor’ zette. ,,Die zei: heb je al een prijzenkast uitgekozen, want hij gaat vooraan meerijden. Je moet hem gaan inschrijven voor wedstrijden.” Een beslissend zetje in die winter van 2020 op 2021. Yme ging wedstrijd rijden, en hoe. In het algemeen klassement van het Nederlands kampioenschap, nu op de helft van zes weekenden, staat hij derde. Vooral de snelheid waarmee de tiener opklimt, valt op. ,,Hij traint zich suf, is ieder weekend op kartbanen te vinden. Komend weekend zijn we voor het eerst in een half jaar vrij”, schetst vader Patrick.