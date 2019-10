Pimpen van Gieterse bokken gaat beginnen

Uitgerekend op dierendag is in Giethoorn De Bokkenparade begonnen. Dat is een project waarbij inwoners van het waterdorp de komende tijd 40 tot 50 kunstzinnige bokken maken. Ze worden vervolgens tentoongesteld en er is een wedstrijd aan verbonden.

De bokken worden gepimpt door creatieve bewoners en ondernemers in Giethoorn en krijgen een opvallende plek in het dorp zodat ze voor iedereen zijn te zien. Voor het pimpen van de bokken wordt de nodige creativiteit uit de kast getrokken. Er is door deelnemers al een workshop geïnitieerd, waarbij een aantal bokken gezamenlijk zullen worden gepimpt en andere deelnemers doen dat met het hele gezin of medewerkers van hun bedrijf.

Als de bokken klaar zijn, worden ze zo snel mogelijk ten toon gesteld op allerlei locaties in Giethoorn. Ze komen te staan in tuinen, op terrassen, in winkels en bij hotels en bedrijven, die er eentje hebben geadopteerd bij de organisatie. Alle bokken krijgen ook een plekje op een speciaal voor de Bokkenparade gemaakte routekaart, die staat op de website van Ilovegiethoorn.nl.

Wedstrijd

Op deze website staat ook informatie over de wedstrijd die aan het project is verbonden. Na het bekijken van de gepimpte bokken heeft iedereen de mogelijkheid om een top 3 samen te stellen. De stemperiode loopt van vrijdag 11 oktober tot en met 20 december. Stemmen kan via de tienduizenden stemkaarten die vanaf 11 oktober bij de deelnemers aan De Bokkenparade verkrijgbaar zijn en via de Facebookpagina van IloveGiethoorn.

Het is de bedoeling dat de bokken met de meeste stemmen volgens jaar te zien zijn tijdens de gondelvaart. De initiatiefnemers van het bokkenproject heeft het plan opgevat om deel te nemen aan de gondelvaart met een gondel die als thema heeft De wolf en de 7 bokken. De zeven bokken met de meeste stemmen worden zaterdag 21 december bekend gemaakt tijden het Winterwendefeest in Giethoorn.

Angelique van ’t Riet van IloveGiethoorn is met De Bokkenparade gestart met de bedoeling ,,een grote bijdrage te leveren aan het verbinden van alle inwoners en ondernemers in Giethoorn en op een hele leuke en ludieke manier Gieterse pijlers daarin te betrekken zoals de relatie van Giethoorn (vroeger Geythorn) en de gondelvaart.’’ Volgens overleveringen is Giethoorn in 1230 gesticht door Flagellanten, vluchtelingen uit het Middellandse Zee gebied. Zij vonden hoorns van wilde geiten en noemden hun nederzetting Geytenhorn. Later is deze naam verbasterd tot Geythorn, wat uiteindelijk weer Giethoorn is geworden.

https://www.ilovegiethoorn.nl