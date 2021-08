Plaatselijk belang kwaad omdat gemeente toch zonnepark wil in Wanneperveen: ‘Het wordt gewoon doorgedrukt’

Regels voor zonnepar­ken in Steenwij­ker­land opnieuw onder de loep: ‘Vraagte­kens bij communica­tie naar inwoners’

26 mei De regels voor zonneparken in Steenwijkerland worden binnenkort opnieuw bekeken door de gemeenteraad. De afgelopen tijd was er veel discussie over waar zonneparken wel of niet toegestaan moesten worden. Om inwoners en initiatiefnemers meer duidelijkheid te geven, gaat het huidige beleid nu onder de loep.