Plaatsnaamborden 'Rouveen' en 'Staphorst' zijn roofgoed

Of even verderop in een sloot zijn gekieperd, meldt Merlijn Vos, als coördinator buitendienst binnen de gemeente. Vooral Rouveen moet het daarbij ontgelden. ,,Er zijn komborden die zijn verdwenen, door ons opnieuw opgehangen en vervolgens nog een keer zijn gestolen." Diefstal, stelt de gemeente Staphorst, omdat een bord al snel 100 euro kost. ,,En het gewoon tijdrovend is om steeds weer nieuwe borden op te hangen."

Jongerenkeet

Bisschopsweg, wellicht leuk voor de familie Bisschop om thuis aan de muur te hangen. En misschien is er in Staphorst wel een tiener te vinden die Gorter als achternaam heeft. Wat is er dan mooier dan een bord van de J. J. Gorterlaan in een jongerenkeet te hebben hangen? De komborden van Rouveen of Staphorst kunnen in de zomer op hun beurt prachtig aan een tent op Terschelling worden geknoopt. Vos begrijpt die trots op het eigen dorp, maar keurt het wel af. ,,We roepen mensen die borden thuis hebben liggen op ze naar de gemeentewerf te brengen." Om hoeveel borden het gaat weet Vos zo niet, maar in ieder geval zoveel dat het is opgevallen. ,,Klein Conrad, ook zo'n voorbeeld. Daar is het bord op provisorische manier weer teruggeplaatst."