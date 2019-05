Plan voor zonnepark bij Hasselt ligt voorlopig in de prullenbak

Henk Buit uit Hasselt begrijpt het niet meer zo goed. De gemeente Zwartewaterland moet en wil af van het gas en overgaan op zon- en windenergie. Het heeft daarvoor een ambitieus plan opgesteld. Buit wil wel een handje helpen, maar het door hem ingediende plan voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van Hasselt is vooralsnog naar de prullenbak verwezen. Maar wellicht gaat de zon toch nog voor hem schijnen, nu de gemeente aankondigt alsnog in gesprek te willen gaan.

Buit zegt ‘geheel te voldoen’ aan de pilots waarover wethouder Albert Coster sprak tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering waarin de gemeenteraad sprak over de energietransitie. De BGZ-wethouder repte over drie kleinschalige zonneparken van ieder tien hectare aan de randen van Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. ,,Mijn vorig jaar ingediend plan is gereed en voldoet aan de gestelde criteria, maar het college heeft het uiteindelijk een aantal weken geleden afgewezen zonder enige vorm van overleg’’. En dat zit Buit niet lekker.

Kansenkaart

De agrariër heeft een perceel van 2,5 hectare aan de rand van Hasselt. ,,Een deel, maximaal 1 hectare, zou geschikt zijn voor een zonnepark. Het kan ook zonder problemen worden aangesloten op het bestaande energienet’’, zo heeft Buit uitgezocht. Zijn plan doet het goed op de zogenaamde kansenkaart uit het rapport van DNAdvies, dat door de gemeente in de arm is genomen om de energietransitie vorm te geven. ,,Mijn terrein valt binnen het gebied dat in de hoogste categorie zit en wordt aangeduid als gunstig tot zeer gunstig als wordt gekeken naar het aanleggen van een kleinschalig zonneparkje.’’

Samen met een initiatiefmakelaar, die hem was toegewezen door de provincie, heeft Henk Buit zijn plannen besproken met wethouder Coster en een door de gemeente ingehuurde deskundige. Daarop is een notitie opgesteld en met een principeverzoek om medewerking ingediend. Buit had van de provincie al een subsidie toegezegd in het kader van de LEI, lokale energie initiatieven. ,,Maar wel op voorwaarde dat de gemeente ook medewerking zou verlenen.’’

Subsidie

Naar de subsidie kan Buit inmiddels fluiten want de gemeente voelt niets voor zijn plan. ,,Ik dacht aan alle voorwaarden te voldoen, maar het college heeft het ondertussen wel afgewezen. Datzelfde college wil nu plotseling wel werk maken van alternatieve energiebronnen en vraagt de raad hiervoor geld beschikbaar te stellen. Daar zakt mijn broek dus echt vanaf’’, aldus de Hasselter. ,,Ik vraag niet om een gemeentelijke bijdrage maar om een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan.’’

Het plan van Henk Buit is niet uit de lucht komen vallen. ,,Vanwege het beschermd stadsgezicht in het centrum van Hasselt zijn er beperkingen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken. Maar er is wel animo onder de mensen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Dat bracht mij in het kader van burgerparticipatie op het zonneparkje.’’

Buit bezocht daarvoor duurzaamheidsprojecten in de provincie, nam deel aan gespreksgroepen over de energietransitie in de gemeente, waarbij ook de mogelijkheden ter sprake kwamen voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in Zwartewaterland. De grond op de hoek van de Van de Vechtlaan en de Vaartdijk doet het goed op de kansenkaart en is volgens Buit uitermate geschikt. ,,Er zijn geen directe omwonenden, het ligt wat verlaagd en een zonnepark is goed inpasbaar in de omgeving.’’

Contact

In een reactie laat de gemeente Zwartewaterland weten ,,dat met personen die eerder belangstelling hebben getoond of een initiatief hebben ingediend, contact wordt opgenomen.’’ Daarbij wordt gekeken of en in hoeverre een aanvraag opnieuw moet worden ingediend. Volgens de gemeentelijk woordvoerster heeft een en aantal personen ‘interesse getoond’ maar formeel zijn er naast het plan van Henk Buit geen andere initiatieven ingediend. Buit geeft aan open te staan om zijn plan alsnog te realiseren, maar dat het afhankelijk zal zijn van de uitkomsten van het overleg.