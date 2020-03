Plannen Horeca-academie Weerribben-Wieden voorlopig in de ijskast: ‘Nu niet haalbaar’

Dodental Hasselt in korte tijd verdubbeld: drama voor verzor­gings­huis

19:43 In verzorgingshuis De Hazelaar in Hasselt zijn in enkele dagen tijd zes ouderen gestorven. Volgens de huisarts is corona de oorzaak van hun overlijden. Het aantal sterfgevallen door de ziekte Covid-19 is de afgelopen dagen in Hasselt verdubbeld. ,,Er zijn nu ongeveer tien mensen overleden aan corona in Hasselt”, zegt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.