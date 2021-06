Plannen voor bus 20 roepen verzet op in Steenwijk, Oostermeenthe mogelijk overgeslagen

Buurt vreest uitbrei­ding EuroParcs in IJhorst: ‘Ze kunnen gewoon naar me toekomen’

12 juni Recreatiepark Reestervallei in IJhorst moet in gesprek met omwonenden over de uitbreidingsplannen van het park. Daar stuurt de gemeenteraad op aan in een motie. Buren maken zich druk om jarenlange illegale praktijken op het terrein van EuroParcs. Parkmanager Jannie van Hoek gaat het gesprek graag aan. „Maar hier gebeurt niets spectaculairs. Ik kan me niets voorstellen bij de kritiek.’’