Plannen voor energiecoöperatie in centrum van Steenwijk

Woensdag 19 september is er in De Klincke een bijeenkomst voor inwoners over het gezamenlijk opwekken van zonne-energie. ,,Het doel van de avond is geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden die er zijn als je bijvoorbeeld zelf geen geschikt dak hebt om zonnepanelen te plaatsen”, zegt Rienk Oldersma, een van de initiatiefnemers. ,,Gezamenlijk energie opwekken is mogelijk via een coöperatie. We willen daarom onder andere weten hoeveel belangstelling er is om mee te doen.” Tijdens de bijeenkomst geeft Ruurd Huisman van energiecoöperatie Weerribben/Wieden uitleg over onder meer de financiële en de milieusparende aspecten.