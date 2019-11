Plannen voor komst hotel en wellnesslocatie bij bezoekerscentrum Ossenzijl

Zoektocht naar verdwenen schilderij van Gieterse kunstenaar Jan Krikke

20 november Waar is het schilderij Winter gebleven? Dat is de grote vraag waarover ze zich bij het Ondernemershuis in Steenwijk suf piekeren. Het door kunstenaar Jan Krikke uit Giethoorn gemaakte schilderij hing in het Ondernemershuis aan het Stationsplein, maar is op raadselachtige wijze verdwenen.