Plannen voor theaterproductie over Tweede Wereldoorlog in de Kop van Overijssel

Het theaterstuk wordt waarschijnlijk, net als Storm over Beulaeke, zowel binnen als in de buitenlucht opgevoerd. De producenten zoeken onder meer zangers en personen die soldaten en voetvolk willen spelen.



Het is in 2020 precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en daar willen de regionale theatermakers bij stilstaan. ,,Het is een muzikale vertelling over een periode die ons na aan het hart ligt, omdat het zoveel impact op het leven van onze ouders en grootouders heeft gehad", laat tekstschrijver Jan Blei uit Zwartsluis weten. ,,De dijk van Vollenhove naar Zwartsluis zag tijdens de Tweede Wereldoorlog zwart van de gevangenen. Ze waren onderweg naar Meppel, om van daaruit op transport te worden gesteld."



De belangrijkste personen in het verhaal van Blei zijn SS'er Hanns Albin Rauter en jonge verzetsmensen uit Vollenhove, Steenwijk, de Noordoostpolder en Zwartewaterland.



Han Evers, theaterdirecteur van De Meenthe in Steenwijk, heet Blei opnieuw van harte welkom. ,,Binnenkort hebben we hierover een gesprek. Het is belangrijk dat het toegespitst wordt op deze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vollenhove was in de oorlog sterk vertegenwoordigd bij de NSB. Dat weten niet veel mensen. De voorstelling moet mensen een beeld geven van deze regio ten tijde van de oorlog."



De regering in Nederland heeft een fonds voor projecten waarin de oorlog wordt behandeld. Daar willen de schrijvers gebruik van maken. Na het succes van Storm over Beulaeke dit voorjaar komen de regionale theatermakers volgend jaar met een productie over 'het mysterie Wardenier'.