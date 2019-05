Platbodems moeten omvaren door gesloten bruggen in Zwartsluis

videoDe Grote Kolksluis in Zwartsluis mag dan open blijven, de bediening van de brug en de fietsbrug is nog altijd niet hervat. En dat zorgt voor hinder voor de twee grote maritieme evenementen die het dorp rijk is, de Nationale Sleepbootdagen en Zwartsluis onder Zeil, zegt voorzitter Roel Schurink.

Deze week zetten vele tientallen historische platbodems koers naar Zwartsluis voor de zesde editie van Zwartsluis onder Zeil. Op weg naar een plekje aan de Handelskade kunnen de grotere schepen geen gebruik maken van de brug in de provinciale weg. Die gaat niet omhoog. En dat geldt ook voor de verderop gelegen fietsbrug.

Wat zijn de gevolgen?

Roel Schurink: ,,Omvaren via de nieuwe sluis in het Meppelerdiep. En voor de vlootschouw op het Zwarte Water zullen we vanuit het centrum van Zwartsluis met de schepen ook buitenom moeten door de nieuwe sluis. Het is niet anders. Voor de toeschouwers is dat wel jammer want door de sluis en de brug is altijd een mooi gezicht geweest.’’

Het tij is niet meer te keren?

,,In ieder geval niet op dit moment. De sluis en de twee bruggen hebben hun functie verloren waardoor Rijkswaterstaat geen onderhoud meer pleegt en de bediening heeft gestaakt. Er is vanuit Zwartsluis druk uitgeoefend om dat terug te draaien, onder meer met een handtekeningenactie. Nu is het een zaak van de politiek. Ik weet dat de gemeente in overleg is met Rijkswaterstaat. Mijn hoop is er op gevestigd dat volgend jaar, als de sleepbootdagen weer worden gehouden, ook de brug bij de Grote Kolksluis weer bediend kan worden.’’

Jullie hebben nog een tegenslag te verwerken gehad.

,,Je doelt op het plotseling overlijden van onze secretaris Rob Corsten, november 2017. Met mij was hij vanaf het begin betrokken bij het evenement. Een klap ja. Marjan Blomsma is hem opgevolgd. Ze is in een andere functie ook al betrokken bij de sleepbootdagen.’’

Wat is Zwartsluis onder Zeil?

,,Een maritiem evenement voor en met platbodems. We hebben eigenlijk alles wel op dit gebied, Lemster aken, boeiers, tjalken, bollen, boeiers enzovoort. Er hebben zich 45 boten boten aangemeld en ik verwacht dat we richting de zestig gaan, het recordaantal dat we twee jaar geleden hadden tijdens de vijfde editie. Om al die boten een plekje te geven verlengen we de Handelskade met een veertig meter lang ponton dat we huren in Belt-Schutsloot.’’

De blikvanger is…?

,,Dan moet ik twee boten noemen. De in 1893 gebouwde boeier Ludana, het vlaggenschip van de Vereniging voor zeilers van Ronde en Platbodemjachten (VSRP). En natuurlijk onze eigen ZS13. In 1870 gebouwd in Monnickendam en via tal van omzwervingen sinds 1984 terug in Zwartsluis. Het is de oudste nog varende botter in ons land.’’

Wat mogen de toeschouwers nog meer verwachten?

,,Een uitgebreid omlijstend programma gedurende vier dagen met model zeilboten, vee; muziek, historische auto’s, een shantykorenfestival, braderie, foodtruckfestival en een kerkdienst vanaf de ZS13.’’

En de publieke belangstelling?

,,Als het weer meezit, en het lijkt goed, rekenen we toch op 25.000 bezoekers.’’