Platina huwelijk in Hasselt na ontmoeting op de schaats

Jan van Ittersum werd geboren in ’s Heerenbroek en Annie van der Kamp in Mastenbroek. Al schaatsende ontmoetten ze elkaar op de Weteringen in Mastenbroek. Na hun huwelijk in 1949 woonde het het echtpaar eerst op de boerderij van de ouders van Jan. In 1958 kochten ze een eigen boerderij in Balkbrug en elf jaar later verhuisden ze naar een boerenbedrijf bij Hasselt. Eind jaren tachtig namen zij afscheid van het buitenleven en gingen in de kern Hasselt wonen.