Pleidooi voor toestaan cannabisteelt in Zwartewaterland krijgt geen steun

Hissink en Marjon Fisher uit Dirkshorn, die ook al jaren strijdt voor legalisatie, spraken aan het begin van de raadsvergadering in naar aanleiding van de veelbesproken verwijdering door de politie van twee planten uit de tuin van Jan en Jannie van Raalte in Hasselt. Het echtpaar, dat wietolie als medicijn gebruikt, hoorde vanaf de publieke tribune de pleidooien aan. BGZ kwam met een motie waarin het college werd opgeroepen om in de gemeente thuisteelt van maximaal vijf cannabisplanten voor medicinaal gebruik te gedogen. Ook werd er op aangedrongen een brief te sturen naar kabinet en Tweede Kamer om de cannabisproblematiek landelijk op te lossen. Nu gebeurt dit ad hoc per gemeente. Zo is in Tilburg en Loppersum de thuisteelt toegestaan en in onder meer Hof van Twente en Schagen wordt het gedoogd.

Hoewel alle fracties medeleven toonden met de familie Van Raalte (CU-fractieleider Tamme Spoelstra repte over ‘een schrijdende situatie'), zat de gedoogsteun er niet in. Volgens tegenstemmer Wilhelm Bisschop (SGP) gaat de raad niet over de wet, die thuisteelt verbiedt, en is gedogen dus niet mogelijk. Rudi van Zandwijk (CDA) betoogde dat het landelijk geregeld moet worden. Burgemeester Eddy Bilder zei ook klip en klaar dat gedoogsteun tegen de wet in gaat en dus niet kan. Na een schorsing haalde BGZ-woordvoerder Bastiaan Tamminga dat onderdeel er uit, en werd de uitgeklede motie aangenomen met de vier SGP’ers en drie CDA’ers als tegenstemmers, zodat er toch een signaal volgt richting landelijke politiek.

Wietolie

De hele cannabiskwestie houdt Hasselt al enkele weken bezig. Jan (73) en Jannie (68) van Raalte hadden in hun tuin in Hasselt twee wietplanten staan. Jan maakte er wietolie van, waarmee de huidklachten van zijn vrouw werden behandeld. Maar na een anonieme klacht zijn de planten weggehaald door de politie, uitgerekend op een moment dat het echtpaar niet thuis was. Het leidde tot veel ophef, tot in Den Haag aan toe met Kamervragen.

En nu kwam ook het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod in het geweer. Bart Hissink hekelde het optreden van de politie, die herhaaldelijk met dreigementen bij de Van Raaltes aan de deur was geweest voordat er werd opgetreden. ,,Waar gaat dit over, twee planten’.’ Burgemeester Eddy Bilder liet weten dat de politie heeft gehandeld volgens de wet, omdat er een klacht was ingediend, maar dat wat hem betreft het optreden niet wenselijk is geweest. ,,Ik had het graag anders gezien en heb mijn opvatting gedeeld met de politie, op verschillende niveau’s, maar ga er niet over.’’