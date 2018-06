Pleidooi voor verhard evenemententerrein in Zwartsluis

Nu er voor de gemeente Zwartewaterland, na een aantal financieel gezien magere jaren, betere tijden zijn aangebroken, kondigt het college in die nota ruimte aan voor investeringen. VVD’er Smits ziet zijn kans schoon en vraagt het college ‘om alle mogelijke inspanningen te betrachten’ om ook in Zwartsluis een verhard en goed geoutilleerd evenemententerrein aan te leggen. Dat zou een einde maken aan modderpoelen en omgewoelde terreinen, waarvan nu sprake is. Smits spreekt ook gelijk de voorkeur uit voor een locatie, de Berkenlaan, waar voor het Oranjefeest de kermis is en de feesttent staat.

Leefbaarheid

Wethouder Maarten Slingerland begrijpt de boodschap en heeft ook een mogelijke oplossing in petto. In de Kadernota kondigt het college aan vanaf 2020 het budget voor leefbaarheidsplannen te verdubbelen door er een kwart miljoen euro extra voor uit te trekken. Slingerland ziet een verhard evenemententerrein ‘als een mooie uitwerking’ hiervan.

CDA-fractievoorzitter Margreet Bosma en PvdA-voorman Harrie Rietman willen van de wethouder weten hoe hij het geld gaat verdelen. ,,Krijgt elke wijk een budget, gaan we prijsvragen organiseren of presentatiemomenten zodat er gekozen kan worden”, vraagt Bosma. Rietman pleit om , na de centrumplannen, niet verder te investeren in stenen, maar in cultuur ‘dat in de achterliggende periode een forse veer moest laten’. De PvdA wil per kern een cultuurfonds, dat gevoed wordt vanuit de middelen voor leefbaarheidsplannen.