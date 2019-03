Poelkikker moet bij Hasselt paren op een andere plaats

Pont tussen Genemuiden en Zwartsluis eventjes in zwaar weer

11 maart De veerpont tussen Genemuiden en Zwartsluis over het Zwarte Water was maandagmiddag rond 15.00 uur even in zwaar weer. Een ander schip had de kabel geraakt waardoor de pont uit de vaart moest worden genomen. Anderhalf uur later had schipper Hendrik Schuitema het euvel echter alweer verholpen.