Poepende kluiskraker steelt complete weekomzet én personeelsfooi bij De Nachtwacht in Meppel

,,We hebben een restaurant op de begane grond en de eerste verdieping", vertelt Sieben. ,,Toen deze man maandagavond binnen kwam en vriendelijk vroeg of hij van het toilet gebruik mocht maken, zochten we daar niks achter en lieten hem naar boven lopen, nard e toiletten. Omdat het maandag was, was het niet zo druk en dus was er boven niemand aan hetw erk. We hadden er dus totaal geen zicht op dat hij doorgelopen is naar de zolderverdieping waar de personeelsruimte en het kantoor zit en waar de kluis staat.”