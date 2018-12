Poes gered na hachelijk avontuur in glascontainer Kuinre

Astrid Versluis is blij dat Lazy het hachelijke avontuur kan navertellen. Afvalbedrijf ROVA had de miauwmelding doorgespeeld naar Dutch Animal Rescue en samen met een collega reed ze naar de bewuste glasbak om te checken of er inderdaad een een dier in nood was.



De poes was niet te horen maar toen ze haar mobieltje naar binnen stak en een foto maakte zag ze het dier in een hoekje liggen liggen. ,,Het katje lag doodstil en we dachten dat het overleden was’’, vertelt ze op Facebook.



ROVA werd erbij gehaald maar zelfs met een ‘zwanenhaak’ lukte het niet om de poes eruit te halen. Wel maakte die toen wat geluid.