Politie gaat uit van brandstichting bij chalet in Vollenhove

VENO in Vollenhove wil kunstgras, maar armlastige gemeente Steenwij­ker­land is niet te vermurwen

6:01 Voetbalvereniging VENO dweilt zo nu en dan met de kraan open, als het trainingsveld in Vollenhove weer eens onder is gelopen en het water dan niet weg kan. De club wil graag een kunstgrasveld, en omdat de gemeente Steenwijkerland dat nog niet van plan is, heeft het de raad aangeschreven. ,,We vragen niet om de hoofdprijs.”