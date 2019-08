Politie haalt wietplanten Jan en Jannie uit Hasselt weg: ‘Ze doen iets dat niet mag’

De politie bevestigde maandagmiddag dat ze de planten hebben verwijderd. ,,Ze doen iets dat niet mag. Iemand rook een hevige wietlucht en deed daarover een melding. We hebben ze eerder deze maand twee keer de kans gegeven om ze weg te halen. Als ze dit vervolgens niet doen, moeten wij handhaven”, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. De actie van de agenten verraste het echtpaar.

,,We hebben een boodschap gedaan in Staphorst. Mijn man keek toen we thuiskwamen of de wietplanten er nog stonden, maar ze bleken omgezaagd en weg te zijn. Hij is helemaal van streek”, zegt de 68-jarige Jannie. Jan gebruikt de plant om wietolie te maken zodat Jannie minder huidklachten heeft, maar door een anonieme melding dreigde de politie de planten weg te halen.

Jan en Jannie van Raalte zonder wietplanten in hun tuin.

Het echtpaar had eerst geen idee wie het heeft gedaan. ,,De politie had op zijn minst kunnen zeggen dat ze dit gedaan hebben of van plan waren om te doen. Er hangt geen briefje of iets anders.” Een belletje met de politie zorgde voor opheldering, stelt het paar.

De planten zouden eerst zaterdag worden weggehaald door de politie, maar dat gebeurde niet, tot opluchting van het echtpaar.

De politie geeft maandagmiddag aan dat zij inderdaad de planten heeft weggehaald. ,,En paar weken geleden kwam er bij Meld Misdaad Anoniem een melding binnen. In de melding werd er gesproken over overlast door wiet: er hing een sterke wietlucht bij het huis waar de planten in de tuin stonden. Daarom zijn we met de eigenaar in gesprek gegaan. We hebben de kans geboden om de planten zelf weg te halen,’’ schrijft de politie over het voorval.

De politie laat in de reactie weten dat vrijdag een deadline werd gesteld: de planten moesten zaterdagavond verwijderd zijn. ,,Toen we constateerden dat het niet het geval was, hebben agenten de planten maandag weggehaald en vernietigd,’’ vervolgt de politie.

Waarom moeten de wietplanten weg?

Het hebben van enkele wietplanten wordt gedoogd in Nederland: het is verboden om wietplanten te hebben, maar bij enkele planten volgen er geen strafrechtelijke consequenties. Als er overlast gemeld wordt, gaat de politie over tot handhaven en worden de planten vernietigd. Voor deze eigenaar zijn er dus verder geen strafrechtelijke consequenties aan verbonden.



Het stel zegt de planten nodig te hebben om medicinale wietolie van te maken, voor Jannie die aan een huidziekte lijdt. Daarover vertelt Jan in deze video: