Politie Meppel snelle reddingsactie op heideveld met golfkarretje

Hij had zeker twee weken lang en hard gewerkt op een bloemenveld. En toen hij samen met vier andere arbeidsmigranten naar huis reed, ging het helemaal mis. Op de Zomerdijk in Zwartsluis dommelde I.N. (41) vorig jaar juni in slaap. Met rampzalige gevolgen, vooral voor zijn beste vriend.

24 augustus