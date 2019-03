Politie slingert opnieuw Steenwijker straatracers op de bon

Agenten hebben de rest van de groep meteen duidelijk gemaakt dat het menens is. De jonge bestuurders hadden zich verzameld bij een wasstraat. Daar werden de twee snelheidsovertreders, die 49 kilometer per uur te hard gingen, bekeurd.

Eerder deze week kregen ook al twee straatracers een prent, omdat ze met een rotgang over de Dolderweg reden. Terwijl op deze weg op het bedrijventerrein tussen Steenwijk en Tuk een maximum snelheid van 30 kilometer per uur is toegestaan, gingen zij er dinsdagavond 39 en 80 kilometer per uur te hard. De straatracer die 110 kilometer per uur klokte, kon meteen zijn rijbewijs inleveren.

The Fast and the Furious

Snelheidsduivels op het bedrijventerrein is Steenwijkers al langer een doorn in het oog. De politie liet eerder deze week weten vaker te gaan controleren. ,,Wij zullen hier scherp op zijn de komende weken. Dit gedrag wordt niet getolereerd. We moeten overigens oppassen dat er geen beeld ontstaat dat het hier gaat om straatraces uit bijvoorbeeld The Fast and the Furious”, zei Hilda van der Walle van het Steenwijker politiekorps. Ze riep inwoners op overlast te blijven melden, omdat dit vooralsnog weinig gedaan wordt.